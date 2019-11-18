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Öğrencilere gösteri şöleni

İl Jandarma Komutanlığı, çocuklara sporu sevdirmek amacıyla Muaythai branşında Dünya ve Avrupa Şampiyonu olan Eylül Taşkıran’ın şovuyla öğrencilere bu sporu tanıttı

Giriş Tarihi: 18.11.2019
Öğrencilere gösteri şöleni
Antalya İl Jandarma Komutanlığı Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği, öğrencilere spor sevgisini kazandırmak için Finike Şehit İsmail Çalkan İlk-Ortaokulu'nda etkinlik düzenledi. 5 milli sporcu, öğrencilere gösteri maçı yaptı. 54 kilo yıldızlarda dünya ve Avrupa şampiyonu olan Eylül Sultan Taşkıran ve Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Sevim Koç'un yaptığı gösteri maçı ise öğrenciler tarafından büyük ilgiyle izlendi.

SPOR AŞKINI AŞILAYACAĞIZ
Muaythaı takımı baş antrenörü Yasin Urlu, öğrencilere spor sevgisini aşılamak, fiziksel gelişimlerine katkıda bulunmak ve sporu sevdirmek amacıyla etkinliğe katıldıklarını söyledi. Urlu, "Türk Milli Takımı olarak ülkemizi dünyanın her tarafında temsil ediyoruz" dedi.
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Öğrencilere gösteri şöleni
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