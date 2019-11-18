Öğrencilere gösteri şöleni

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Antalyaİl Jandarma Komutanlığı Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği, öğrencilere spor sevgisini kazandırmak için Finike Şehit İsmail Çalkan İlk-Ortaokulu'nda etkinlik düzenledi.54 kilo yıldızlarda dünya ve Avrupa şampiyonu olan Eylül Sultan Taşkıran ve Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Sevim Koç'un yaptığıtakımı baş antrenörü Yasin Urlu, öğrencilere spor sevgisini aşılamak, fiziksel gelişimlerine katkıda bulunmak ve sporu sevdirmek amacıyla etkinliğe katıldıklarını söyledi. Urlu,dedi.