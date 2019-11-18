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Sağlığa kulaç atıyorlar

Su jimnastiği kursuna katılan 50 yaş üzeri kadınlar hem eğleniyor, hem de sağlıklı bir yaşam için form tutuyor

Giriş Tarihi: 18.11.2019
Sağlığa kulaç atıyorlar
Antalya'da yaşları 50 ile 80 arasında değişen kadınlar Muratpaşa Belediyesi tarafından başlatılan su jimnastiği kursuna büyük ilgi gösterdi. Yazın denizde yapılan etkinlik havaların soğumaya başlamasıyla birlikte yüzme havuzuna alındı. Süleyman Erol Yüzme Havuzu'ndaki etkinliğe formlarını korumak isteyen çok sayıda kadın katılıyor.

HEM EĞLENCE HEM SPOR
Saatler öncesinden havuza gelen kadınlar kısa bir ısınma hareketlerinin ardından kendilerini suya bırakıyorlar. Hareketli müzik eşliğinde havuza giriş yapan antrenör Ülker Pınar Aydın Eren, atlama platformu üzerinden kadınlara yapacağı hareketleri gösteriyor. Müzikle su içinde ritim tutan kadınlar, yaklaşık 2 saatlik kursta hem spor yapıyor, hem eğlenceli bir zaman geçirerek moral depoluyor.
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Sağlığa kulaç atıyorlar
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