Validen mektup var

BUGÜN NELER OLDU

BurdurValisi Hasan Şıldak ildeki ortaokul ve lise son sınıf öğrencileriyle öğrenci velilerine birer mektup gönderdi. Mektuplarda, "Bir eğitim şehri olan Burdur'da eğitim birinci önceliğimiz" vurgusu yapıldı. Bu yıl uygulamaya başlanan Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi (BİGEP) hakkında bilgilendirmenin de yapıldığı mektuplar okul idarecileri tarafından elden teslim edildi.Vali Şıldak, BİGEP ile öğrencilerin çalışmalarını ve sınav hazırlıklarını çok daha yakından takip edip, başarılı olmaları için motive etmeyi amaçladıklarını vurguladı. Vali Şıldak, her çocuğun önemli olduğunu, yapılacak çalışmalarla tüm öğrencilere ulaşacaklarını söyledi.