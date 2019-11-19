10’uncu yıl kutlaması

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ANTALYA'DA kurulan Ukrayna Aileleri Derneği, 10'uncu kuruluş yıl dönümünü Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi'nde (ASSİM) yapılan kokteyl ile coşkuyla kutladı. Düzenlenen etkinliğe Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, Ukrayna'nın Antalya Konsolosu VyaçeslavAntalya'daki Ukraynalı aileler ve çok sayıda davetli katıldı. Etkirlikte 10'uncu yıl pastası kesildi, müzik dinletisi sunuldu. Ukraynalı Ressam Mykola Strus'un resimlerinin sergilendiği etkinlikte Ukrayna Ailesi Derneği Dernek Başkanı Vita Mykhaylova ise derneğin 2009 yılından buyana faaliyetlerini anlattı.