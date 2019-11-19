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10’uncu yıl kutlaması

Giriş Tarihi: 19.11.2019
10’uncu yıl kutlaması
ANTALYA'DA kurulan Ukrayna Aileleri Derneği, 10'uncu kuruluş yıl dönümünü Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi'nde (ASSİM) yapılan kokteyl ile coşkuyla kutladı. Düzenlenen etkinliğe Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, Ukrayna'nın Antalya Konsolosu Vyaçeslav
Antalya'daki Ukraynalı aileler ve çok sayıda davetli katıldı. Etkirlikte 10'uncu yıl pastası kesildi, müzik dinletisi sunuldu. Ukraynalı Ressam Mykola Strus'un resimlerinin sergilendiği etkinlikte Ukrayna Ailesi Derneği Dernek Başkanı Vita Mykhaylova ise derneğin 2009 yılından buyana faaliyetlerini anlattı.
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10’uncu yıl kutlaması
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