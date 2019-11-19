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Yönetimi Derneği'nin (PERYÖN) Akdeniz Temsilciliği, Antalya'da İnsan Yönetimi Zirvesi düzenliyor. 6 Aralık'ta Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde düzenlenecek zirvede, sektörün önde gelen isimleri yer alacak. 1992'den beri düzenlediği kongrelerle binlerce profesyoneli konuk eden PERYÖN'ün Antalya'daki ilk zirvesinde konu, 'çalışan bağlılığı, çalışan deneyimi ve işveren markası' olarak belirlendi. Zirvede Erkan Tozluyurt, Mehmet Onur, Yelda İpekli gibi eğitmen ve danışmanların yanı sıra Deniz- Bank'tan Nur Banu Oğuz, ATU'dan Murat Şen, Zorluteks'ten Anıl Oğuz ile Eker Gıda'dan Nevra Eker Güryel gibi insan kaynakları departmanlarının yöneticileri de konuşma yapacak. Etkinliğe, Corendon Havayolları ve AGT de sponsorluk desteği verecek.