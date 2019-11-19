Başkan Böcek’e Sahil Antalya daveti

Alkoçlar ve Alse Yönetim Kurulu Başkanı Ender Alkoçlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i Sahil Antalya Yaşam Parkı'nı gezmeye davet etti. Yerel seçim sonrası Böcek, Konyaaltı sahilindeki projeyle ilgili büyük eleştirilerde bulunmuştu. Ender Alkoçlar ise yaptığı açıklamada, 'önemli olan, Antalyalıya hizmet eden bu alana sahip çıkılarak, Antalya'nın bu değerini kazanmasıdır' vurgusu yaptı.

ÖDÜLLÜ PROJE

Konyaaltı sahilinin bu projeden önce nasıl bir yer olduğunu, tüm Antalya halkının bildiğinin altını çizen Alkoçlar, Sahil Antalya'nın medeni bir yaşam alanı haline geldiğini, ailelerin, gençlerin huzur içinde gezip dolaştığı dünya çapında bir yer olduğunu kaydetti. Alkoçlar, "Bu bölgeyi en iyi bilen de dönemin Konyaaltı belediye Başkanı Sayın Muhittin Böcek'tir. Kendisinin de bu bölge için projeler ürettiğini ve gelişmesi için çok uğraştığını biliyorum" ifadelerini kullandı ve "Yoğun programını bildiğimiz başkanımız Muhittin Böcek'i, takviminin müsait olduğu ilk fırsatta, Antalya'nın göz bebeği olan Sahil Antalya'yı ve bizleri ziyaret etmeye davet ediyorum" dedi. Yaşam parkının, Avrupa'nın en büyük sahil projesi olduğunun altını çizen Alkoçlar, projenin Strazburg'ta Avrupa Konseyi binasında düzenlenen İdeal Kent Ödül töreninde 'En iyi Çevre Ödülü'nü aldığını da hatırlattı.