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Belediye çalışanlarına intihar soruşturması

Giriş Tarihi: 19.11.2019
Belediye çalışanlarına intihar soruşturması
ANTALYA'DA aynı aileden ikisi çocuk 4 kişinin evlerinde ölü bulunmasıyla ilgili, babanın bıraktığı notta isimleri geçen iki belediye çalışanı hakkında soruşturma başlatıldı. Korkunç olay 9 Kasım'da meydana gelmişti. Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesi'ndeki bir rezidansta Selim (36), eşi Sultan (38), çocukları Ceren (9) ve Ali Çınar Şimşek (5) ölü bulunmuştu. Selim Şimşek'in yaşadığı sıkıntıları anlatan not kağıdında Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde bürokrat olarak görev yapan S.A. ile yardımcısı F.P.'yle ilgili rüşvet iddiası yer almıştı.
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Belediye çalışanlarına intihar soruşturması
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