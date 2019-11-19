Doğal tahinde talep patlaması

ANTALYA'NIN Kaş ilçesindeki tahin değirmeninde yaklaşık 200 yıldır doğal tahin öğütülüyor. 5'inci kuşak sahipleri tarafından 2 asırlık değirmende yapılan tahin, doğallığı ve lezzetiyle geçmişi yaşatıyor. Değirmende günde yaklaşık 400 kilo tahin öğütülüyor. Yerli susamın kilosunu 17- 18 liradan satın alınıyor. Doğal tahinin kilosu piyasada 35- 40 lira arasında satılıyor. Türkiye'nin her yerine kargoyla tahin gönderen Armutçu ailesi talebe yetişemiyor.

İŞİN SIRRI YERLİ SUSAM

Daha önce su değirmeni olarak çalışan değirmen, su kaynaklarının azalmasıyla elektrik enerjisiyle dönüyor. Değirmenin beşinci kuşak sahibi olan Mehmet Armutçu, "Devamlı yerli susam kullanırız. İşin sırrı bu" dedi.