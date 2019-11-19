Girişimci fikirlere ödül

BUGÜN NELER OLDU

Üniversitesi (AÜ) ev sahipliğinde, Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin (ANSİAD) düzenlediği Girişimcilik Günleri kapsamında düzenlenen İş Fikirleri Yarışması sonuçlandı. AÜ'nün yanı sıra, Antalya Bilim Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen yarışmada ön lisans/lisans ile yüksek lisans/doktora kategorisinde değerlendirme yapıldı.AÜ'yü lisans ve doktora kategorisinde temsil eden Tıp Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Hakan Çakın ve ekibi 'Yeni Nesil Nanomalzeme Tabanlı Biyouyumlu Pedikül Vida Üretimi' isimli projesiyle birincilik ödülüne layık görüldü. Ön lisans ve lisans kategorisinde ise Süleyman Demirel Üniversitesi'nden Kaan Kartal, Buğra Karacan, Mustafa Kosif, Burakhan Doğan 'Boogha Akıllı Priz' projesiyle birinci oldu.