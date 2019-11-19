Hem sanat hem ders

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Atatürk Kültür Bilgi Eğitim Merkezi'nin (AKBEM) 8-14 yaş aralığındaki çocuklara akademik ve sosyal branşlarda eğitim veren kış dönemi kursları devam ediyor. AKBEM'de öğrenciler hem okul derslerine destek alabiliyor hem de kültürel ve sanatsal kurslardan yararlanabiliyor. Müzikten İngilizceye, matematikten fen bilimlerine kadar pek çok alanda eğitim veren AKBEM, geleceğin başarılı bireylerini topluma kazandırıyor.

GİTAR VE İNGİLİZCE

27 branşta 418 kurs ile döneme başlayan AKBEM'in Altındağ Kurs Merkezi'nde de okuldan kalan zamanlarını faydalı bir şekilde değerlendirmek isteyen öğrenciler özellikle İngilizce ve gitar kursunda buluşuyor. Hem derslerine hem de gitar eğitimine devam etmek istediklerini söyleyen öğrenciler önce notaları öğrendiklerini, sonra da gitarla pratik eğitime geçeceklerini ifade etti.