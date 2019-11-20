‘Anadolu Kaplanları’ arasında bir Antalyalı

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dergi ile Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) işbirliğinde düzenlenen 'Anadolu'nun en büyük 500 firması- Anadolu Kaplanları' konulu araştırmanın 2018 yılı sonuçları açıklandı. İstanbul Ticaret Odası'nın belirlediği Türkiye'nin en büyük 500 firması arasına geçtiğimiz yıl giren Ankutsan, Anadolu Kaplanları listesindeki yerini sağlamlaştırdı. Üç büyük ilin dışında faaliyet gösteren, büyük holdinglerle bağı olmayan ve yabancı sermaye payı yüzde 50'nin altında olan Anadolu şirketlerini kapsayan araştırmaya Ankutsan tamamı öz sermayesi ile ilk kez 2015 yılında girmişti. İlk yıl 120.6 milyon lira net satış hasılatı ile 432'nci sırada yer alan Ankutsan, üretimden satışları 2018 yılında 541,3 milyon liraya, ihracatı da 21,7 milyon dolara yükselterek listede 175'inciliğe kadar yükseldi. Ankutsan A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Kesgi, Ankutsan'ın son iki yılda ortalama yüzde 80 cirosal olarak büyümesinin yanında, yüzde 40 ihracat artış hızına ulaştığını söyledi.