Gelenek onlarla hayat bulacak

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde, açılan kursa katılan 12 kadın, unutulmaya yüz tutmuş ahşap dokuma tezgahlarının başına geçerek mesleği bugüne taşıyor. İncirköy Mahallesi'nde kadın istihdamına katkı sağlamak ve unutulan dokumacılık sanatını canlandırmak için Fethiye Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından kurulan geleneksel dokuma atölyesi kadınlardan büyük ilgi görüyor. Kurslara ilk etapta 12 kursiyer katıldı. Kursiyerler kültürün yeni nesillere aktarılmasında öncülük edecek.

KÜLTÜREL BIR MIRAS

Tezgahların başına geçen kadınlar, yöreye özgü motiflerle masa örtüsü, kıyafet, yolluk denen halı, perde ve kilim üretmeye başladı. Fethiye Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ender Suat Tok, "Bu kursla, kültürel miras aktarılacaktır" diye konuştu.