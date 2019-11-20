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’de okçuluk sporuna büyük ilgi

Giriş Tarihi: 20.11.2019
Kepez’de okçuluk sporuna büyük ilgi
KEPEZ Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde geçen yıl açılan okçuluk kursları, Kepezli çocuk ve gençlerin ilgi odağı oldu. Turgut Özal Spor Salonu'nda devam eden ata sporu okçuluk sayesinde çocuk ve gençlerin dikkat, konsantrasyon ve odaklanma becerileri geliştiriliyor. Çocuklar ve gençler geleneksel ata sporu okçuluğu deneyimli antrenörler eşliğinde öğreniyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, geleneksel ata sporunu yaşatmak, gençlere sevdirmek, gelecek nesle taşımak amacıyla okçuluk kurslarını açtıklarını söyledi.
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Kepez’de okçuluk sporuna büyük ilgi
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