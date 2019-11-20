Kızı bayılınca intihardan vazgeçti

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anestezi uzmanı kızı T.Y.'nin evlenmesine tepki gösteren E.Ç., falezlerde intihar girişiminde bulundu. Olay, Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi Falez 1 Parkı içindeki falezlerde meydana geldi. Kızı T.Y.'nin evlenmesine karşı çıkan anne E.Ç., yaklaşık 30 metre yüksekliğinde falezlere çıkıp intihar edeceğini söyledi. Görevlilerin tüm çabasına rağmen ikna olmayan E.Ç. olay yerine gelen kızını da görmek istemedi. T.Ç., kızı baygınlık geçirince ise girişiminden vazgeçti. Sedyedeki kızının elini tutan E.Ç. kızına eşlik etti.