Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Kurşun adres sormadı

Kurşun adres sormadı

’da iki ayrı olayda bir genç şaka, diğeri maganda kurşunu kurbanı oldu. En büyük acıyı ise aileleri yaşadı

Giriş Tarihi: 20.11.2019
Kurşun adres sormadı

ISPARTA'DA iki ayrı olayda iki genç arkadaşlarının silahından çıkan kurşunların hedefi oldu. Gönen ilçesinde yaşanan ilk olayda, eğlence mekanında eğlendikten sonra dönüşe geçen arkadaş grubunun yer aldığı iki otomobilin birinden havaya rastgele ateş açıldı. Furkan Özkan, isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Talihsiz muavinin, olay yerinde can verdiği öğrenildi. Jandarma ekipleri, olayla ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı.

ŞAKA KANLI BİTTİ
Diğer olay ise Büyükgökçeli belgesinde yaşandı. Bir arkadaşıyla gittiği avdan dönen İ.H.A., motosikletle geldiği köy meydanında diğer arkadaşlarıyla karşılaştı. İddiaya göre arkadaşlarıyla şakalaştığı sırada İ.H.A.'nın elindeki av tüfeği ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar Kazım Gürlevik'e isabet etti. Gürlevik, olay yerinde yaşamını yitirdi.İ.H.A., jandarma tarafından gözaltına alındı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kurşun adres sormadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN