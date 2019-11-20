Kurşun adres sormadı

ISPARTA'DA iki ayrı olayda iki genç arkadaşlarının silahından çıkan kurşunların hedefi oldu. Gönen ilçesinde yaşanan ilk olayda, eğlence mekanında eğlendikten sonra dönüşe geçen arkadaş grubunun yer aldığı iki otomobilin birinden havaya rastgele ateş açıldı. Furkan Özkan, isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Talihsiz muavinin, olay yerinde can verdiği öğrenildi. Jandarma ekipleri, olayla ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı.

ŞAKA KANLI BİTTİ

Diğer olay ise Büyükgökçeli belgesinde yaşandı. Bir arkadaşıyla gittiği avdan dönen İ.H.A., motosikletle geldiği köy meydanında diğer arkadaşlarıyla karşılaştı. İddiaya göre arkadaşlarıyla şakalaştığı sırada İ.H.A.'nın elindeki av tüfeği ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar Kazım Gürlevik'e isabet etti. Gürlevik, olay yerinde yaşamını yitirdi.İ.H.A., jandarma tarafından gözaltına alındı.