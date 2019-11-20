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Kuşlar için yuva yapıp boyadılar

’daki ’nda sınıfı ve anaokulu öğrencileri, kuşlar için yuva yaptı

Giriş Tarihi: 20.11.2019
Kuşlar için yuva yapıp boyadılar

ISPARTA kent merkezindeki Nazmi Toker Ortaokulu'nda özel eğitim sınıfı ve anaokulu öğrencileri, okul idarecileri ve öğretmenleriyle birlikte kuşlar için yuva yaptı. Öğrenciler daha sonra yuvaları öğretmenleriyle birlikte boyadı. Okul bahçesinde yapılan etkinliğe teneffüse çıkan diğer öğrenciler de eşlik etti. Yapılan yuvalar ise tek tek ağaçlara asıldı.

İNŞAAT ARTIKLARI
Okul Müdürü Mustan Güngör, daha önce okul bahçesindeki kediler için de yuva yaptıklarını 'bir de kuşlarımız için yuva yapalım' diyerek böyle bir çalışmaya başladıklarını söyledi. Müdür Güngör, "Yuvaları tasarım atölyemizde yapıyoruz. Çocuklar da hayvanları çok sevdiği için işin içine kattık. Yaklaşık 35- 40 kuş yuvası, 3- 4 tane kedi evi yapacağız. İnşaatlarda eski suntalar vardı. Onları alıp değerlendirmeye başladık. Çevremizdeki hayvanları da korumuş olacağız" dedi.

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Kuşlar için yuva yapıp boyadılar
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