Öğretmenler için şenlik var

ANTALYA Muratpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Muratpaşa Belediyesi işbirliğinde organize edilen Öğretmen Festivali, Atatürk Kent Meydanı'nda binlerce öğretmenin katılımı ile gerçekleştirildi. Festivale Muratpaşa Kaymakamı Orhan Burhan, Belediye Başkanı Ümit Uysal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil Ünal, iye ilçede görev yapan 4 bin 603 öğretmen katıldı.

EN KIDEMLİ ÖĞRETMEN

Öğretmenlerin halk oyunları ve müzik performansları sergiledikleri festivalde, en kıdemli öğretmen olarak Naciye Havva Manavuşak Ortaokulu öğretmeni Nevzat Yavuz'a günün anısına çiçek verildi.