Pisti ağlattılar

BUGÜN NELER OLDU

Belediyesi'nin Odabaşı Mahallesi'nde açtığı Kepez Drag Pisti, hafta sonu Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun (TMF) Türkiye Drag Şampiyonası final yarışlarına ev sahipliği yaptı.İlk gün sıralama için yarışan sporcular, ikinci gün ise birincilik için yarıştılar. Nefeslerin tutulduğu yarışlarda, tribünleri dolduran izleyicilerde adrenalin yüklü yarışları izlemenin keyfini yaşadı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de yarışları büyük bir heyecanla izledi. Tütüncü,diye konuştu.