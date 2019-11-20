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Pisti ağlattılar

Giriş Tarihi: 20.11.2019
Pisti ağlattılar
Türkiye Şampiyonası finalleri, Kepez Drag Pisti'nde yapıldı
KEPEZ Belediyesi'nin Odabaşı Mahallesi'nde açtığı Kepez Drag Pisti, hafta sonu Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun (TMF) Türkiye Drag Şampiyonası final yarışlarına ev sahipliği yaptı. 13 farklı şehirden 46 sporcunun katıldığı yarışlar, Türkiye Şampiyonu Hikmet Mızarak anısına yapıldı. İlk gün sıralama için yarışan sporcular, ikinci gün ise birincilik için yarıştılar. Nefeslerin tutulduğu yarışlarda, tribünleri dolduran izleyicilerde adrenalin yüklü yarışları izlemenin keyfini yaşadı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de yarışları büyük bir heyecanla izledi. Tütüncü, "Böylesi güzel pistlerde, can ve mal güvenliğini tehlikeye atmadan, kimseye rahatsızlık vermeden, onların buralarda kendi tutkularının tatminini sağlıyoruz. Bu da bizim için büyük bir mutluluk vesilesi" diye konuştu.
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Pisti ağlattılar
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