Şehrin kalbinde müzik var

ANTALYA'NIN her köşesinde büyük beğeni toplayan 'Müzik Şehrin Kalbinde' konser ve etkinlikleri aralıksız devam ediyor. Müzik ve eğlencenin bir arada olduğu etkinliklerin durağı bu kez Kepez Kent Meydanı oldu.

PENA KONSER VERDİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nın düzenlediği etkinlik kapsamında Gümüş Pena grubu sahne aldı. Etkinlik alanında kurulan şişme oyun parkları, dev maskotlar, çizgi karakterler, transformenrs ve tahta bacak gösterileri binlerce çocuğa eğlenceli saatler yaşattı. Etkinliklere katılanlar doysıya eğlendi.