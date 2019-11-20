Usulsüzlük iddiasına Türel’den sert cevap

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı AK Partili Menderes Türel, Konyaaltı Sahil Projesi ile ilgili medyada yer alan haberler üzerine sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı. Türel'in, İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin Konyaaltı Sahil Projesi ile ilgili hazırlamış olduğu ön raporla ilgili yapılan haberlere tepkisi sert oldu.

SAVUNMA ALINMADI

Raporun savunma bile alınmadan bir müfettiş görüşü olduğunun altını çizen Türel, "Sahilde gezerken taraflı tarafsız herkesin teşekkürlerine mazhar olmaktan şeref duyuyorum. Peki ya siz neredesiniz ey haysiyet cellatları, göremiyorum. Ne yaptıysak Antalya için yaptık. O yüzden gururluyuz. Hayatları yalan dolan iftira ile geçmiş kabir böceklerine de son sözümüz: Başaramayacaksınız. Milletimizin gönlündeki yerimizi silemeyeceksiniz" ifadelerini kullandı.

HER YOL DENENDİ

Projenin, Türkiye'nin değil dünyanın en güzel projelerinden biri olduğunun altını çizen Menderes Türel, "Projeyi Antalya'ya kazandırmamamız için ellerinden geleni yaptılar. Önce halka Konyaaltı'nı kapatacak dediler. Hizmete girince, rezil oldular. Proje başlayınca bizi yolumuzdan döndürmek için elele tutuşup insan zincirleriyle çalışmamızı engellemeye gayret ettiler, başaramadılar. Yaptığımız ihaleyi itibarsızlaştırmak için her yolu denediler, çaresiz kaldılar" diye konuştu.