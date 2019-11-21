Antalya Teknokent 8’inci sıraya çıktı

BUGÜN NELER OLDU

Sanayive Teknoloji Bakanlığı Teknokentler Performans endeksine göre 84 teknoparkın sıralamasını açıkladı. Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent 84 teknopark içinde 8'inci sırada yer aldı. Geçen yıl 10'uncu sırada yer alan Antalya Teknokent, istikrarlı gelişimini sürdürdü.7'nci Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ar-Ge Merkezleri Ödül Töreni'ne katılan Antalya Teknokent Genel Müdürü İbrahim Yavuz, akademisyen, sektör temsilcileri ve öğrenciler arasında sinerji yakaladıklarını ve zirveye ilerlediklerini açıkladı.Yavuz, "Geçen yıl 35'inci sıradan 10'uncu sıraya yükselerek En İyi Gelişme Gösteren Teknoloji Geliştirme Bölgesi ödülünü almıştık. Bugün de başarımızı perçinleyerek artık zirvenin en önemli ortaklarından biri olduk. Gururluyuz" dedi.