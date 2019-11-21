BAGEV’den istihdam atağı

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Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV) Genel Kurulu, Antalya Ticaret Borsası'nda yapıldı. BAGEV ve ATB Başkanı Ali Çandır, BAGEV olarak bölge kalkınmasına yönelik projeleri hayata geçirdiklerini bildirdi. Türkiye'nin ilk istihdam ofisi bagevkariyer'i hayata geçirdiklerini belirten Çandır, 2019 yılında Bagevkariyer aracılığıyla 926 kişinin işe yerleştirildiğini kaydetti.BAGEV'in bölgedeki kurum ve kuruluşların ortak sesi olabileceğini vurgulayan Çandır, "BAGEV'in birlikte hareket etmenin merkezi olması gerektiğini düşünüyorum, bu konuda çaba sarf etmeliyiz" diye konuştu.Bölge ticaretinin gelişmesi gerektiğinin altını çizen Ali Çandır, "Bölgemiz, Türkiye ekonomisinin yüzde 3.5'ini oluşturuyor. Ama bölgemizin iç ticaretine bakıldığında 10 liralık alışverişin 7 lirasını diğer illerinden yaptığımızı görüyoruz. Ticaretimizin sadece yüzde 30'unu kendi bölgemizdeki illerden yapıyoruz. Bunu geliştirmeliyiz. Yeni dönemde bu hedefe odaklanmalıyız" diye konuştu.