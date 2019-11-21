Bu çocuklar bir harika

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Muğla'nınFethiye ilçesinde 5-9 yaş arası öğrencilerin yaptığı 30 resimden oluşan sergi görenleri büyüledi. Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi resim kursunda aldıkları eğitim sonrası yaptığı eserleri sergileyen öğrenciler, ilk deneyimlerinde büyük heyecan yaşadı.Öğrenci velilerinin büyük ilgi gösterdiği sergi açılışında konuşan resim öğretmeni Nurdan Karakaş Genç, "Kurslarımızın ilk bölümünü tamamladık. Çok güzel eserler ortaya çıktı. Öğrencilerimle çok gurur duyuyorum" diye konuştu. Sergi açılışına Fethiye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Halime Ok da katıldı. Ok, kurslarda ortaya çıkan eserlerin sergilenmesine devam edeceklerini açıkladı.