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Bu çocuklar bir harika

Fethiye’de 5-9 yaş grubundaki çocukların resim öğretmenleri Nurdan Kaş ile yaptığı 30 resimden oluşan sergi büyük ilgi gördü

Giriş Tarihi: 21.11.2019
Bu çocuklar bir harika
Muğla'nın Fethiye ilçesinde 5-9 yaş arası öğrencilerin yaptığı 30 resimden oluşan sergi görenleri büyüledi. Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi resim kursunda aldıkları eğitim sonrası yaptığı eserleri sergileyen öğrenciler, ilk deneyimlerinde büyük heyecan yaşadı.

GURUR DUYDUK
Öğrenci velilerinin büyük ilgi gösterdiği sergi açılışında konuşan resim öğretmeni Nurdan Karakaş Genç, "Kurslarımızın ilk bölümünü tamamladık. Çok güzel eserler ortaya çıktı. Öğrencilerimle çok gurur duyuyorum" diye konuştu. Sergi açılışına Fethiye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Halime Ok da katıldı. Ok, kurslarda ortaya çıkan eserlerin sergilenmesine devam edeceklerini açıkladı.
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Bu çocuklar bir harika
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