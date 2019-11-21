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parkede esiyor

Giriş Tarihi: 21.11.2019
Evinin Sultanları parkede esiyor
Sporun gelişimine katkı sağlamak ve spor branşlarının bilinirliğini arttırmak amacıyla 'Sokaklar Bizim 3x3' Basketbol Turnuvası ile, ev hanımları ve çalışan kadınların, düzenli fiziksel aktivite alışkanlığının kazandırılması amacıyla 'Evinin Sultanları' Voleybol Turnuvası dün start aldı. Işıkkent Spor Salonundaki voleybol turnuvasına 15 takım katılım gösteriyor. 'Sokaklar Bizim 3x3' Basketbol Turnuvası ise bugün başlayacak. Basketbol turnuvasına 13 takım dahil oldu. Her iki turnuva da 1 Aralık 2019 tarihinde sona erecek. Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, Işıkkent Spor Salonunda düzenlenen turnuvalara tüm halkı davet etti.
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Evinin Sultanları parkede esiyor
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