Korku filmi gibi

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da gayrimenkul işi yapan Ahmet T., alacaklısı olduğu S.S.'nin azmettirdiği iddia edilen kişiler tarafından kaçırılıp, götürüldüğü inşaat villasında, kıyafetleri çıkarılarak, zincirle bağlanıp, dövüldü. Kendi imkanlarıyla zincirden kurtulan Ahmet T. iç çamaşırlarıyla gittiği lastikçiden polisi arayarak yardım istedi.Olay, Döşemealtı ilçesi Altınkale Mahallesi'nde meydana geldi. 400 bin TL ile 70 bin dolarlık alacak için Ahmet T.'ye şiddet uygulayan 5 kişi polis tarafından yakalandı. Akraba olan B.S., M.S.S. ve B.S. polisteki ifadelerinde, Ahmet T. ile konuşmak için buluştuklarını, alıkoyma olayıyla ilgileri bulunmadığını savundu. Ahmet T.'yi zincirle bağlayıp demir copla dövdükleri ileri sürülen D.Y ve E.O. ise susma haklarını kullanarak, ifade vermedi.Yusuf Özkan'ın verdiği giysilerle karakola gidip şikayetçi olan Ahmet T.'nin bu anları, güvenlik kameralarına yansıdı. İç çamaşırlarıyla iş yerine gelip kendisinden yardım isteyen Ahmet T.'yi görünce çok şaşırdığını anlatan Yusuf Özkan ise "İş yerime gelip gasbedildiğini söyledi. O şekilde görünce zaten çok üzüldüm. Elbiselerimi verip, polis çağırdım. Yerimde kim olsa aynısını yapardı. Yalnızca insanlık görevimi yaptım" diye konuştu.