Ölüm yoluna önlem alındı

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nınManavgat ilçesi Yayla Mahallesi'nde Abdi İpekçi ve Işıklar caddelerinin kesiştiği bölgede yaşanan kazalara önlem, vatandaşın isyanı sonrası alındı.Bölgede 8 yaşındaki çocuğun trafik kazasında ağır yaralanmasının ardından yolu kapatarak eylem yapan vatandaş amacına ulaştı. Gündüz ve gece saatlerinde iki ayrı eylem yapan vatandaşlar, caddenin bazı araç sürücüleri tarafından yarış pisti olarak kullanıldığını belirterek isyan etmişti. Vatandaşlar, çocuklarını yolun karşısındaki markete göndermeye korktuklarını, araçların yolda yavaş gitmesi için acilen yola hız-kes konulmasını istemişti. Eylemlerden bir gün sonra Abdi İpekçi Caddesi'ne gelen Manavgat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, mahalle sakinlerinin istediği yerlere hızkesme tümseği yerleştirdi.