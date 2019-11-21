Şekeronya tekrar sahnede

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Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), prömiyerini gerçekleştirdiği 'Şekeronya' müzikli çocuk oyununu, 26 Kasım Salı saat 11.00 ve 15.00 ile 30 Kasım Cumartesi saat 11.00'de tekrar sahneleyecek. Fatih Şanal tarafından sahneye konulan Şekeronya'da Antalya DOB orkestrasını Melih Tepretmez yönetirken eserin koreografisi Melda Sipahi imzasını taşıyor.Zeynep Ergüven'in yazdığı çocuk oyununun müzikleri Murat Cem Orhan'a ait. Ülkesinden kaçan, Şekeronya'nın haylaz çocuğu Fırıldak'ın eve dönüş hikayesinin anlatıldığı eserde, Sinem Seçil Baddal ve Serap Demirhan Işık 'Fırıldak', Gizem Şener ve Pınar Tekol 'Zeytin', Enis Ok ve Engin Yaman 'Tombiş' rolleri ile sezon boyunca sahne alacak. Solistlere Antalya DOB bale sanatçıları eşlik edecek.