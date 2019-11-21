Senfonik karadeniz

BUGÜN NELER OLDU

Yerli ve yabancı bir çok sanatçıyı Antalya'da buluşturan 20. Uluslararası Antalya Piyano Festivali, sahnesinde Selim Bölükbaşı'nı ve Şef Oğuzhan Kavruk yönetimindeki Symphonic Project'i ağırladı. Karadeniz müziğine kattığı yenilikler, yaptığı dizi ve film müzikleri ile adından söz ettiren Bölükbaşı, dinleyenlere tam bir müzik ziyafeti yaşattı.Piyano festivalinde olmaktan dolayı mutlu ve gururlu olduğunu belirten Bölükbaşı "Bu gece, çok özel bir gece. Hep birlikte burada bir ilke imza atacağız. Bu mutluluğu yaşamama vesile olan Antalya Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyorum. Heyecanımı kelimelerle anlatmam mümkün değil" dedi.Geçmişten günümüze en sevilen Karadeniz ezgilerinden oluşan repertuvarı ile beğeni toplayan Bölükbaşı, yaptığı kemençe şov ile de alkış yağmuruna tutuldu. Festival kapsamında ilk kez Karadeniz türkülerini senfoniyle buluşturan konser, müzikseverlerden tam not aldı. Gecede, Karadeniz müziğinin efsane ismi Kazım Koyuncu ile usta isim Orhan Gencebay da anıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'te, Selim Bölükbaşı ve Oğuzhan Kavruk'a çiçek ve teşekkür plaketi verdi.