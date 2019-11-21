Zirve hesabı

Aytemiz Alanyaspor, 12. hafta maçında Göztepe ile sahasında oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut gözetiminde yapılan idman, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yapan turuncu-yeşilliler, antrenmanın basına kapalı olan ikinci bölümünde ise taktik çift kale maçı yaptı.
Antrenman öncesinde gazetecilerle sohbet eden Bulut, son maçlardaki kötü gidişata Göztepe karşısında son vereceklerini söyledi. Bulut, "Hak etmediğimiz bir yerdeyiz. Son maçlarda aldığımız puanlarla oyunumuz örtüşmüyor. Göztepe maçı ile birlikte yeniden zirveye döneceğiz"
dedi.