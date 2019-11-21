Zirve hesabı

BUGÜN NELER OLDU

Aytemiz Alanyaspor, 12. hafta maçında Göztepe ile sahasında oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut gözetiminde yapılan idman, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı.Antrenman öncesinde gazetecilerle sohbet eden Bulut, son maçlardaki kötü gidişata Göztepe karşısında son vereceklerini söyledi. Bulut,dedi.