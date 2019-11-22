1 kilo salep için 1000 orkide gerekiyor

AKDENİZ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Deniz, orkide bitkisinin salep hammaddesi elde etmek amacıyla sökülerek katledildiğini belirterek uyardı. 1 kilo kuru salep tozu için yaklaşık 1000 orkidenin yok edildiğini belirten Deniz, içilen her yudum salebin, katledilen doğal orkide türlerine ait olduğunun unutulmaması gerektiğini kaydetti.

RİSK ALTINDA

Deniz, 'Salep ve Orkidelerin Tahribi' adlı TÜBİTAK destekli araştırma projesi ile ilgili bilgi paylaşarak, "Ülkemizde her yıl ortalama 100 milyon orkide bitkisi, salep hammaddesi elde etmek amacıyla sökülmekte, adeta katledilmektedir. Aralarında nadir ve endemik türlerin de yer aldığı birçok türün nesli ciddi tehlike altındadır" diye konuştu. Yapılan arazi çalışmalarında, Antalya'da yayılış gösteren bazı orkide türleride risk altında gösterildi.