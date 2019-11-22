Akrepler işi sıkı tutuyor

Antalyaspor'da teknik adam değişikliğinin ardından pazartesi günü oynayacak Gaziantep maçı öncesi işl. er sıkı tutuluyor. Teknik ekip tarağından kondisyonu yetersiz bulunan ve hazırlıklarını günde iki ağır antrenmanla sürdüren kırmızı beyazlılar hata yapmamak için en ince ayrıntıyı bile hesap ediyor. Teknik Direktör StjepanTomas ve yardımcısı Ayhan Akman'ın futbolular ile yakından ilgilenmesi dikkat çekiyor. Süper Lig'in 12.haftasında oynanacak Antalyaspor- Gaziantep FK maçının hakemi de belli oldu. Pazartesi günü 20.00'de başlayacak mücadeleyi, Hüseyin Göçek yönetecek. Göçek'in yardımcılıklarını ise Abdullah Bora Özkara ve Deniz Caner Özaral yapacak. Mücadelenin VAR hakemi ise Bahattin Şimşek olacak.

BİLETLER SATIŞTA

Antalyaspor'un Gaziantep maçının biletleri satışa çıktı. Biletlerin fiyatları, Vip Tribün: 100 TL. Batı Tribünü: 60 TL. Doğu Tribünü: 40 TL. Kuzey Kale Arkası: 20 TL. Güney Kale Arkası: 20 TL. Misafir Takım Tribünü: 26 TL KUPA TAKVİMİ

Akrepler, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Eyüpspor ile ilk maçını 4 Aralık Çarşamba saat 13.45'te deplasmanda oynayacak. Mücadelenin rövanşı ise 17 Aralık Salı günü saat 14.30'da Antalya'da yapılacak.