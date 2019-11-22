Antalya’nın vergide ‘100’ akları

ANTALYA'DAN kurumlar ve gelir vergisinde Türkiye genelinde ilk 100 arasında 3 rekortmen girdi. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) açıkladığı 2018 yılı vergilendirme dönemi rakamları Antalya'da yüz güldürdü.

GİZEMLİ REKORTMEN

Gelir vergisinde Türkiye'deki ilk 100 isim arasına Antalya'dan 2 isim girdi. Ayhan Taş, tahakkuk eden 6 milyon 925 bin liralık vergi ile Türkiye genelinde 79'uncu sırada yer aldı. Antalya'nın diğer rekortmeni ise isminin açıklanmasını istemedi. Gizemli rekortmen Antalya'da merak uyandırdı. Antalya 2 gelir vergisi rekortmeni ile, İstanbul, Ankara ve Gaziantep'in ardından en çok rekortmen çıkaran iller arasında yer aldı.

TURİZMDEKİ ARTIŞ YARADI

En fazla kurumlar vergisi ödeyen 100 şirket listesine ise Antalya'dan sadece Antalya Havalimanı'nın işletici firması Fraport-TAV Antalya Terminal İşletmeciliği A.Ş. girdi. Fraport TAV ortaklığı listede 29'uncu sırada yer aldı. 2018 yılında toplamda 33 milyon yolcuya hizmet vererek rekor kıran Fraport-TAV'ın tahakkuk eden vergi tutarının 196 milyon 740 bin 129 TL olduğu açıklandı.