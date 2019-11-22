Bu takımın hepsi öğrenci

BAL 7'nci Grup'ta, Bucak Belediyesi Oğuzhanspor ile birlikte Burdur'u temsil eden Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün kadrosundaki oyuncuların tamamı üniversite öğrencilerinden oluşuyor. Kısa adı 'MAKÜ Spor' olan takımın kadrosunda 31 futbolcu bulunuyor. Bunlardan 25'i Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi, 2'si aynı bölümde yüksek lisans yaparken, 4 futbolcu ise Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Afet ve Acil Yardım Bölümü, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Basın Yayıncılık Bölümü ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerinden oluşuyor.

YÜKSEK LİSANS YAPIYOR

Takım kaptanı ve Spor Bilimleri Fakültesi yüksek lisans öğrencisi Akın Aykın, "Bu kulüpte beşinci senem. 4 senedir kaptanlığını yapıyorum. Daha önce Antalyaspor, Tavşanlı Linyitspor gibi kulüplerde oynadım. Futbolun içerisinde 15 seneyi doldurdum. Şu anda elimizden geldiğince takımımıza katkı vermeye çalışıyorum" dedi. Yaş ortalamasının 21 olduğunu söyleyen MAKÜ Spor Başkanı Dr. Öğretim Görevlisi Mustafa Kılınç da, Türkiye'nin en alt yaş grubuna sahip takım olduklarını söyledi. MADDİ DESTEKLERİ YOK

Kılınç, "Bölgesel Amatör Ligi'nin ruhuna sahip bir takıma sahibiz. Amatörce bu işi dert edinmiş arkadaşlarımız. Bu lig çetin bir lig. Elbette oldukça fazla maddi anlamda ekonominin döndüğü bir lig ama bu arkadaşlarımız sadece ve sadece üniversitenin adını en iyi şekilde duyurmak, Burdur'u en iyi şekilde temsil etmek adına onurlarıyla mücadele ediyor" diye konuştu.