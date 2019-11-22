Eski müdürün cezası onandı

ANTALYA Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz aylarda Bylock programı ve FETÖ üyeliğinden yargılanan Erkan Dur'a verilen 7 yıl 6 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Dur, 29 Temmuz 2016'da Antalya'da FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanmış, 4 Ağustos 2/16'da ise tahliye edilmişti.

YENİDEN YARGILANDI

Bylock programından 26 Mart 2017'de yeniden gözaltına alınan Erkan Dur, tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevine gönderilmişti. Antalya Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz aylarda görülen karar duruşmasında Erkan Dur'a Bylock programı kullandığı ve FETÖ üyeliği gerekçesiyle 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Dur'un aldığı ceza Yargıtay tarafından da onandı.