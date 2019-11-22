Gönüllü ninelerden kış için atkı ve bere

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Muratpaşa Belediyesi'nin 4 yaşlı evine devam eden 60 yaş ve üstü 4 bin kişi, el emeği ve göz nuru ürünleri ihtiyaç sahipleri ile paylaşıyor. 'Gümüş Eller' atölyesine devam eden kadınlar da elleri ile ördükleri atkı ve bereleri Doğu, Güneydoğu Anadolu illeri ile Antalya'nın köy okullarına gönderiyor. Van'daki bir okula 60 mont ve ayakkabı gönderileceğini haber alan Yaşlı Evi sakinleri, ördükleri 60 atkı ve 60 bere ile kampanyaya destek verdi. Gönüllü ninelik yapan kadınlar, "Ürettiğimiz ürünlerle ocuklarımız üşümeden okullarına gidebilecek" dedi.