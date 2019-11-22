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Kendi elektriğini üreten okul

Giriş Tarihi: 22.11.2019
Kendi elektriğini üreten okul
ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) desteğiyle 'Engelleri Güneşle Aşıyoruz' projesini hayata geçti. Proje ile Döşemealtı ilçesinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kurulumu tamamlanan güneş enerji santrali ile merkez kendi elektriğini kendisi üretip, tasarruf edecek. Elde edilen tasarruf ise okulun sosyal projelerde kullanılacak. 270 watt'lık 912 adet fotovoltaik panelin Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi binası çatısına kurulumu tamamladı ve üretim başladı. 246 kilovat kurulum gücündeki paneller yıllık 400 bin kilovatsaat enerji üretecek.
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Kendi elektriğini üreten okul
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