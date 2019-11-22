Kızına 74 yaşında yeniden hayat verdi

BURDUR'UN Gölhisar ilçesinde yaşayan Naciye Teke, böbrek yetmezliği teşhisi konulan kızı Aynur Gölhisarlı'ya böbreğini vererek, onu ikinci kez hayata bağladı. Sekiz ay önce babasının öldüğü gün nefes darlığı sorunuyla hastaneye başvuran 53 yaşındaki Gölhisarlı'ya, böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Teşhisin ardından diyalize bağlı yaşamaya başlayan kadına organ nakli yapılmasına karar verildi.

BİR AN DÜŞÜNMEDİ

Gölhisarlı'ya Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde uygun böbrek bulunması için eşi ve annesi Naciye Teke'ye doku testi yapıldı. Araştırma sonucu anne Teke'nin dokularının kızına uyumlu olduğu belirlendi. Bir ay önce Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi'nde gerçekleştirilen başarılı ameliyat sonrası anneden kızına böbrek nakli gerçekleştirildi. Anne Naciye Teke, bir an bile düşünmeden kızına böbreğini bağışlama kararı verdiğini söyledi.



BABASI ÖLÜNCE HASTA OLDU

KIZININ babasının öldüğü gün rahatsızlığının ortaya çıktığını anlatan Teke, "Babasının kabrinin üstüne o gün toprak attık. Kızımın gözümün önünde ölmesine razı olamadım. Kızımla ilgili de böyle bir şey yaşamaya dayanamazdım. Çocuklarım için gerekiyorsa bütün organlarım feda olsun" dedi. Organ nakli sonrası iyi olduğunu aktaran kızı Aynur Gölhisarlı ise "Annemin yanı sıra eşim de böbreğini bağışlamak için başvuruda bulundu ama annemin dokusu tuttu. Annemin bir parçasını içimde taşıyarak hayata tutunduğum için çok mutluyum. annem bir an olsun tereddüt etmeden bana yeniden hayat verdi" dedi.