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Lüks gemi Alanya’da

Giriş Tarihi: 22.11.2019
Lüks gemi Alanya’da

ANTALYA'NIN Alanya ilçesinde çoğunluğu İngiliz vatandaşı bin 401 yolcunun bulunduğu 'Marella Dream' adlı lüks kruvaziyer limana demir attı. Malta bayraklı dev gemide 608 mürettebatın görev yaptığı öğrenildi.

ESNAFIN YÜZÜ GÜLDÜ
Gemiden inen yolculardan bazıları şehir turu için limana gelen otobüse bindi. Bazıları da Alanya'nın tarihi ve doğal güzelliklerin bulunduğu yerleri yaya olarak gezmeyi tercih etti. Bir anda ilçede yaşanan turist yoğunluğu ilçe esnafına da olumlu yansıdı. Lüks geminin akşam saatlerinde Alanya'dan Marmaris'e hareket etti.

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Lüks gemi Alanya’da
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