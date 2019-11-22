Öğretmenlere şimşek jesti

Aytemiz Alanyaspor, lige verilen milli aranın ardından taraftarları ile buluşmak için gün sayıyor. Ligin 12. hafta maçında Pazar günü kendi sahasında Göztepe ile karşılaşacak turuncu yeşilliler, taraftarlarının da desteği ile galip gelerek 3 puan hasretine son vermek istiyor.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ

Maç öncesi Aytemiz Alanyaspor yönetiminden büyük bir jest geldi. Yönetim, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Passolig kartı olan öğretmen ve öğrencilerin, Göztepe maçı biletlerini ücretsiz olarak alabileceklerini açıkladı. Bu jest beğeniyle karşılanırken, taraftarların da maça büyük ilgi göstereceği belirtildi.

HATA İSTEMİYOR

Aytemiz Alanyaspor, daha önce farklı liglerde kendi sahasında 6 kez karşılaştığı ve hiç yenilmediği Göztepe'ye bu sefer de şans vermek istemiyor. Alanyaspor ile Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig'de karşı karşıya gelen Göztepe, ilk ve son galibiyetini 1990-1991 sezonunda 2-1'lik skorla elde etti. Alanya deplasmanında oynadığı son 6 müsabakada ise 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde eden sarı kırmızılılar, İzmir'e puan kayıplarıyla döndü. Süper Lig'deki ilk sezonunda Alanyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Göztepe, geçen sezon ise rakibine 1-0 yenildi. Bu sezona çok iddialı başlayan ve zirve yarışından kopmayan temsilcimiz Alanyaspor ise şu ana kadar evinde mağlubiyet yüzü görmedi. MOTIVE ETTILER

Göztepe maçının hazırlıklarını aralıksız sürdüren Aytemiz Alanyaspor, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Erol Bulut gözetiminde çalıştı. Antrenmanagelen taraftarlar turuncu yeşillilere destek verdi. Yaklaşık 50 kişilik taraftar grubu, antrenman süresince tezahüratlar yaparak turuncu yeşilli oyuncuları motive etti.