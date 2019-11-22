Sağlığa tam destek

Antalya'nın Alanya ilçesinde yer alan ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, bölgenin önemli sağlık merkezlerinin biri olma yolunda büyümesini sürdürüyor. Hastane bünyesinde Üreme Yardımcısı Tedavi Merkezi, Onkoloji Merkezi ve Kalp Merkezi'nin hayata geçmesi için düğmeye basıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun girişimiyle ek bütçe onaylandı.

1 HAFTA İÇİNDE ÇÖZDÜ

Konuyla ilgili Hastane Başhekimi Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı, 11 Kasım'da hastaneye yaptığı ziyarette Bakan Çavuşoğlu'na hastanenin ihtiyaçlarını belirten bir sunum yapmıştı.

İLK İŞ KALP MERKEZİ

Bakan Çavuşoğlu ise halka en iyi sağlık hizmetini sunmak adına tüm eksikleri not aldıklarını, hastane yönetiminin talepleriyle yakından ilgileneceklerinin sözünü vermişti. Ziyaretten daha bir hafta geçmişken müjde geldi. Bakan Çavuşoğlu Ankara'ya dönmesinin ardından bir hafta gibi kısa bir süre içerisinden kamu hastaneleri genel müdürlüğü bütçe daire başkanlığı ile görüşmede bulunarak 4 milyon 500 bin gibi dev bütçeli ödeneğin onaylanmasına katkı sağladı. Başhekim Lakadamyalı ise "Bakanımızın desteği ile ilçe hastanemizi daha ileriye taşımak adına görüşmelerimiz devam ediyor. Yeni tedavi merkezleri için aldığımız ödenek ile birlikte ilk olarak Kalp Merkezini hastanemize kazandırmayı hedefliyoruz" dedi. AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu da "Hastanemizin ihtiyaçlarını taleplere göre hızlaçözmeye devam ediyoruz" dedi.