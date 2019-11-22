Ustalarla buluşma

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nün 'Ustalar Kursiyerlerle Buluşuyor' Projesi kapsamında, Eğirdir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından 'Ebru Sanatı' etkinliği yapıldı. Geleneksel Türk sanatı ebru ustası Mukadder Kavas, Dündarbey Medresesi'nde ilçe sakinleriyle buluştu. Etkinliğe, Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Belediye Başkanı Veli Gök, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu da katıldı.

KÜLTÜRDE YOZLAŞMA RİSKİ

Etkinlik öncesi bir konuşma yaparak ebru sanatına sahip çıkılmasını vurgulayan Kavas, "Ebru, dünya üzerinde suda yapılan tek sanattır. Bizim özelliğimiz damlanın içinde dünyayı ortaya koymamızdır. Ama sanatımıza ve kültürümüze artık sahip çıkmıyoruz. Yozlaşıyor farkında değilsiniz. Boyalarımıza kimyasal karıştırıyorlar itiraz edemiyoruz" dedi. Kavas konuşmasını tamamladıktan sonra adeta görsel şova başladı. Kavas, gerek çocuklarla, gerekse Eğirdir protokolü ile ebru sanatının uygulamasını yaptı.