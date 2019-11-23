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21’inci yıla özel kutlama yapıldı

Giriş Tarihi: 23.11.2019
21’inci yıla özel kutlama yapıldı
ANTALYA'DAKİ Irmak Güzellik Salonu, kuruluşunun 21'inci yılını kutladı. 21'inci yılda kendilerini sürekli yenileyerek kaliteli hizmet sunmaya devam ettiklerine vurgu yapan güzellik salonu sahibi Irmak Koçpınar, bu özel kutlamada kendilerini yalnız bırakmayan tüm dostlarına teşekkür etti. Sektörün önde gelen marka temsilcilerinin ve eğitim uzmanlarının katıldığı kokteyl renkli görüntülere sahne oldu. Organizasyonun coşkusu pasta kesimiyle zirve yaptı. Irmak Güzellik Salonu 21'inci yılını düzenlenen kokteylle kutladı. Kokteyle güzellik ve makyaj sektörün önde gelen isimleri yoğun katılım gösterdi.
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21’inci yıla özel kutlama yapıldı
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