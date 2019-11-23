36 yıllık mutluluk

Alanya'da 'Karakız Gülo' lakaplı hayvansever ve yardımsever Gülo Kaplan Akbaba ve eşi Mehmet Akbaba, 36 yıl süren mutluluğunu muhteşem bir kutlama töreni ile taçlandırdı.

GELIN VE DAMAT OLDULAR

Düzenlenen kutlamaya Akbaba çiftinin yakınları ve sevenleri katıldı. Geceye gelinlik ve duvakla katılan Gülo Kaplan Akbaba ve Mehmet Kaplan'ın mutluluğu görülmeye değerdi. Kutlama için Konya'dan gelen Alanya aşığı Karakız Gülo ve yakın dostları gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlendi. 36 yıllık mutluluklarını dostlarıyla paylaşan Akbaba, "Evliliğimizde 37'nci yıla girdik, bize ve herkese ömür boyu mutluluklar diliyorum" dedi.