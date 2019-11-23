Akrep gençlere patladı

Pazartesi günü haftanın kapanış maçında Gaziantep FK'yı ağırlayacak Antalyaspor maçın provasını yaptı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde U19 Takımı ile çift kale antrenman maçı yapan kırmızı beyazlılarda, Teknik Direktör Stjepan Tomas, futbolcuların maç performansını gözlemledi.

TOMAS İLK 11'I BELİRLEDİ

Ferhat, Nazım, Carles, Celustka, Bahadır, Amilton, Ufuk, Atıf ve Paul Makariu'nun göz doldurduğu ve Gaziantep maçında ilk 11'deki yerleri garanti gibi görünen futbolcular oldu. A Takımın ilk yarısını 3- 0 önde kapattığı maç 6- 0 sona erdi. A Takımın gollerini Hakan, Amilton, Paul Makariu, Gustavo, Salih ve Chico attı.

HAKAN ÖZMERT SAKATLANDI

Antalyaspor'un prova maçında şok bir sakatlık yaşandı. Sakatlığı yeni geçen Hakan çalışmada tekrar sakatlanarak oyundan çıktı. Sağ ön baldırından sakatlanan Hakan'ın pazartesi günü sahada yer almasının mümkün olmadığı öğrenildi. Hafif sakatlığı bulunan Eren ise takımdan ayrı çalışırken bu oyuncunun maçta ilk 11'de yer alacağı belirtildi.