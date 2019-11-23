'Altın Yumruklar’a özel ağırlama

BUGÜN NELER OLDU

DÜNYA Muay Thai Şampiyonası'nda Dünya ikincisi Ayşin Özkılıç, Dünya Şampiyonları Eylül Sultan, Zeliha Nur ve Dilara Karabağ, Dünya üçüncüsü Şahan Elmas ve antrenörleri Yasin Urlu ile Hüseyin İnce,'nu ziyaret etti. Başarılarını Hacıcaferoğlu ile paylaşan altın yumruklar, bundan sonraki şampiyonalarda da madalya kazanma sözü verdi. Hacıcaferoğlu,dedi.