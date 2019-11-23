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'Altın Yumruklar’a özel ağırlama

Giriş Tarihi: 23.11.2019
'Altın Yumruklar’a özel ağırlama
DÜNYA Muay Thai Şampiyonası'nda Dünya ikincisi Ayşin Özkılıç, Dünya Şampiyonları Eylül Sultan, Zeliha Nur ve Dilara Karabağ, Dünya üçüncüsü Şahan Elmas ve antrenörleri Yasin Urlu ile Hüseyin İnce, Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu'nu ziyaret etti. Başarılarını Hacıcaferoğlu ile paylaşan altın yumruklar, bundan sonraki şampiyonalarda da madalya kazanma sözü verdi. Hacıcaferoğlu, "Azim ve kararlılıkla çalışarak kazanılan bu başarıları daha büyük başarılarla taçlandıracaklarından eminiz" dedi.
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'Altın Yumruklar’a özel ağırlama
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