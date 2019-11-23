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Arıcı öğretmen talebe yetişemiyor

Giriş Tarihi: 23.11.2019
Arıcı öğretmen talebe yetişemiyor
MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde İngilizce öğretmeni olarak çalışırken arıcılık yapmaya karar veren Beyza Yavuz, ürünlerini internet üzerinden satışa sunuyor. İlçedeki özel bir eğitim kurumunda 6 yıl İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Yavuz (35), 4 yıl önce mesleğine ara vererek arıcılığa başladığını söyledi Siparişlere yetişmekte zorlandığını anlatan Yavuz, "10 kovanla işe başladım. Tarım ve Orman Bakanlığının Genç Çiftçi Projesi kapsamında sağlanan desteklerden yararlanıp kovan sayısını 50'ye yükselttim" dedi. Yavuz, kovan sayısı artınca ailesiyle Seydikemer'in kırsal mahallesi Zorlar'a taşındığını ve ballı yüz yıkama kremi, diş macunu ve sirkede ürettiğini kaydetti.
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Arıcı öğretmen talebe yetişemiyor
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