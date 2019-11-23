Eğitime destek devam ediyor

ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, Antalya EXPO 2016 Fuar Alanı'nda gerçekleştirilen Okul Öncesi Şenliği'ne katıldı. Beyaz öğretmen önlüğü giyerek çocuklarla atölye çalışması yapan Vali Karaloğlu, çocuklarla keyifli vakit geçirdi. Etkinliğe, Antalya Milli Eğitim İl Müdürü Yüksel Arslan da katıldı. Öğrencilere yangınla mücadelenin anlatıldığı bölümdeki çalışmalarda ise renkli görüntüler yaşandı.

HAYIRSEVER KATKISI

Vali Karaloğlu, daha sonra eski İçişleri Bakanı Ahmet Selçuk'un eşi hayırsever Nevin Selçuk ve bir başka hayırsever olan Ali Kutluay ile okul protokolü imzaladı. Öğretmenler Günü ile ilgili de bir mesaj yayınlayan Vali Karaloğlu, eğitimin, geleceği doğru bir şekilde inşa etmeye imkan sağlayan en önemli etken olduğunun altını çizdi. Karaloğlu, "Devletimiz siz kıymetli öğretmenlerimiz ve sevgili çocuklarımızın en iyi şartlarda eğitim öğretimini sürdürmesi için her türlü altyapıyı sağlıyor ve eğitim sistemimizi en kaliteli hale getirmek için üstün bir vazife bilinciyle çalışıyor" diye konuştu.