Galibiyete odaklandık

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig'de son maçlarda yaşanan puan kayıplarına rağmen karamsar olmadığını, iyi oynadıklarını söyledi. Bulut, milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendirmeye çalıştıklarını belirtti. Birkaç gün iznin ardından antrenmanlara başladıklarını anlatan Bulut, "Adana Demirspor ile hazırlık maçı yaptık. Oynayan arkadaşlar adına iyi geçti. Bu da bizi sevindiriyor. Çünkü Göztepe maçı öncesi eksik oyuncularımız var. Nsakala, Fernandes kart cezalısı ve sakat oyuncularımız var. Göztepe'ye en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Rakibin eksikliklerini iyi değerlendirmek istiyoruz" dedi.

3 PUAN GERİSİ YALAN

Yarın oynayacakları Göztepe maçında sadece 3 puana odaklandıklarını ve onun dışında bir şey düşünmediklerini ifade eden Bulut, "Ligde son 7 maçta 1 galibiyet aldık. Ancak bakıldığında, Beşiktaş ve Trabzonspor maçları da dahil takımım üstün oynadı ve fazlasıyla gol pozisyonuna girdi. Sadece atamadığımız goller var. Yeterince gol pozisyonuna giren bir takımız ama maalesef son vuruşları iyi yapamadık. Ayrıca kolay kolay gol yiyen bir takım da değiliz. O yüzden karamsar değilim, iyi oynuyoruz, iyi çalışıyoruz. Sadece yakaladığımız pozisyonları değerlendirmiş olsaydık, 26-27 puanda olurduk. O yüzden çalışmaya devam" diye konuştu.



İKİ MAÇTAN HEDEF 6 PUAN

SÜPER Lig'de attığı 9 golle Yeni Malatyaspor'un golcüsü Adis Jahovic ile birlikte krallık yarışında zirvede olan Aytemiz Alanyasporlu Papiss Cisse, yaz transferi döneminde West Ham United ve Anderlecht'ten transfer teklifi aldığını açıkladı. Galatasaray'dan resmi bir teklif gelmediğini belirten Cisse, "Geçen sezon başından itibaren takım olarak iyi bir performans sergiledik. Bu da benim performansıma yansıdı. Teklifler geldi ama bu süreçte Alanyaspor'un bana karşı olan yaklaşımını çok beğendim için takımda kaldım. Bu süreci tamamen unuttum, Alanyaspor'a hizmet etmeye devam ettim. İşin özeti işime odaklandım" dedi.

ALANYASPOR'A ODAKLANDIM

ALANYASPOR'DA 3 farklı hoca ile çalıştığını söyleyen Cisse, "Ben şu an için Alanyaspor'a odaklanıyorum. Alanyaspor'da 3 hoca ile çalıştım. Üç hoca ile de çok iyi anlaştım. Ben işimi iyi yaptığım sürece transfer teklifleri gelecektir" diye konuştu. Süper Lig'in çok zor ve mücadele gücü yüksek bir lig olduğunu anlatan Cisse, "Ligde sürpriz sonuçlar olabiliyor. Her takım her takımı yenebiliyor. Türkiye'de oynadığım için çok mutluyum" ifadelerini kullandı. HEDEFIM

KRALLIK

AYTEMIZ

Alanyaspor'da bu sezon gol kralı olmak istediğini de sözlerine ekleyen golcü futbolcu Papis Cisse şunları söyledi: "Alanyaspor'a geldiğimde belki yaşımla ilgili eleştiriler olmuştur fakat ben futbolu ne zaman bırakmaya karar verdiysem, o zaman yaşlanmışım demektir. Kimi oyuncular 20-21 yaşında ama ortaya koyduğu performans 45 yaşındaki oyuncu gibi, Benim için önemli olan yaş değil ortaya koyulan performans. Bu sezon her şey güzel gidiyor. Hedefim sezon sonunda gol kralı olmak." YAŞIN ÖNEMİ YOK!

AKREP gençlere patladı Pazartesi günü haftanın kapanış maçında Gaziantep FK'yı ağırlayacak Antalyaspor maçın provasını yaptı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde U19 Takımı ile çift kale antrenman maçı yapan kırmızı beyazlılarda, Teknik Direktör Stjepan Tomas, futbolcuların maç performansını gözlemledi. TOMAS İLK

11'I BELİRLEDİ

Ferhat, Nazım, Carles, Celustka, Bahadır, Amilton, Ufuk, Atıf ve Paul Makariu'nun göz doldurduğu ve Gaziantep maçında ilk 11'deki yerleri garanti gibi görünen futbolcular oldu. A Takımın ilk yarısını 3- 0 önde kapattığı maç 6- 0 sona erdi. A Takımın gollerini Hakan, Amilton, Paul Makariu, Gustavo, Salih ve Chico attı.

HAKAN ÖZMERT SAKATLANDI

Antalyaspor'un prova maçında şok bir sakatlık yaşandı. Sakatlığı yeni geçen Hakan çalışmada tekrar sakatlanarak oyundan çıktı. Sağ ön baldırından sakatlanan Hakan'ın pazartesi günü sahada yer almasının mümkün olmadığı öğrenildi. Hafif sakatlığı bulunan Eren ise takımdan ayrı çalışırken bu oyuncunun maçta ilk 11'de yer alacağı belirtildi. Gaziantep FK provasını yapan Antalyaspor, U19 takımı ile maç yaptı. Karşılaşmayı A Takım, 6-0 kazanırken; Hakan, Amilton, Makariu, Gustavo, Salih ve Chico golleri attı. Tomas ise kafasındaki ilk 11'i belirledi Parola ŞAMPIYONLUK 'Altın Yumruklar'a özel ağırlama DÜNYA Muay Thai Şampiyonası'nda Dünya ikincisi Ayşin Özkılıç, Dünya Şampiyonları Eylül Sultan, Zeliha Nur ve Dilara Karabağ, Dünya üçüncüsü Şahan Elmas ve antrenörleri Yasin Urlu ile Hüseyin İnce, Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu'nu ziyaret etti. Başarılarını Hacıcaferoğlu ile paylaşan altın yumruklar, bundan sonraki şampiyonalarda da madalya kazanma sözü verdi. Hacıcaferoğlu, "Azim ve kararlılıkla çalışarak kazanılan bu başarıları daha büyük başarılarla taçlandıracaklarından eminiz" dedi.

İÇ sahada üst üste Göztepe ve MKE Ankaragücü maçlarına çıkacaklarını hatırlatan Bulut, taraftarlarının önünde daha farklı oynadıklarına dikkati çekerek bu maçlarda 6 puan alıp yola devam etmek istediklerini ifade etti. Aytemiz Alanyaspor'un Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanı, basına kapalı taktik çalışmayla sona erdi. Lokman Gür ve Juanfran'ın sakatlıkları nedeniyle katılmadığı antrenmanda, Tayfur Bingöl takımdan ayrı çalıştı