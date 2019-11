Hedefım krallık

SÜPER Lig'de attığı 9 golle Yeni Malatyaspor'un golcüsü Adis Jahovic ile birlikte krallık yarışında zirvede olan Aytemiz Alanyasporlu Papiss Cisse, yaz transferi döneminde West Ham United ve Anderlecht'ten transfer teklifi aldığını açıkladı. Galatasaray'dan resmi bir teklif gelmediğini belirten Cisse, "Geçen sezon başından itibaren takım olarak iyi bir performans sergiledik. Bu da benim performansıma yansıdı. Teklifler geldi ama bu süreçte Alanyaspor'un bana karşı olan yaklaşımını çok beğendim için takımda kaldım. Bu süreci tamamen unuttum, Alanyaspor'a hizmet etmeye devam

ettim. İşin özeti işime odaklandım" dedi.



ALANYASPOR'A ODAKLANDIM

ALANYASPOR'DA 3 farklı hoca ile çalıştığını söyleyen Cisse, "Ben şu an için Alanyaspor'a odaklanıyorum. Alanyaspor'da 3 hoca ile çalıştım. Üç hoca ile de çok iyi anlaştım. Ben işimi iyi yaptığım sürece transfer teklifleri gelecektir" diye konuştu. Süper Lig'in çok zor ve mücadele gücü yüksek bir lig olduğunu anlatan Cisse, "Ligde sürpriz sonuçlar olabiliyor. Her takım her takımı yenebiliyor. Türkiye'de oynadığım için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.