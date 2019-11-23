Hekim adayları beyaz önlük giydi

ANTALYA'NIN Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Diş Hekimliği Fakültesi, hekim adaylarına Beyaz Önlük Giyme Töreni düzenledi. 22 Kasım Dünya Diş Hekimliği Günü ve içinde bulunduğu haftanın Ağız Diş Sağlığı Haftası olması nedeniyle ALKÜ Diş Hekimliği Fakültesi tarafından Beyaz Önlük Giyme Töreni düzenlendi. Alanya Kültür Merkezi'ndeki törene, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, AHEP Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durdu Öner de katıldı.

SAF VE TEMİZ

ALKÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülsün Yıldırım, ilk defa beyaz önlük giyecek hekim adaylarına seslenerek, "Fakültemize başarı kazanarak tertemiz geldiniz. Bugün burada biz de sizlere önlüklerinizi beyaz olarak teslim ediyoruz. Siz ve önlüğünüz hayat boyunca hep beyaz kalınız" dedi. Rektör Kalan da "Beyaz temizliği, saflığı, soğukkanlılığı, masumiyeti, asaleti ve devamlılığı içerir. Bu da insanlara güven ve huzur verir" dedi.